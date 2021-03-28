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Чемпионат мира по фигурному катанию завершился показательными выступлениями
28.03.2021 20:47 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTЯркими показательными выступлениями завершился чемпионат мира по фигурному катанию в шведском Стокгольме. В общекомандном зачете тотальное преимущество у российских фигуристов, которые завоевали 6 комплектов наград. США - вторая позиция. Япония - первая. Напомним, у белорусов Константин Милюков занял 17 место в мужском одиночном катании. А дуэт Богдан Лукашевич и Александра Степанова стал 18-м в соревнованиях спортивных пар.
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Яркими показательными выступлениями завершился чемпионат мира по фигурному катанию в шведском Стокгольме. В общекомандном зачете тотальное преимущество у...
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