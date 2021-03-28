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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Чемпионат мира по фигурному катанию завершился показательными выступлениями Яркими показательными выступлениями завершился чемпионат мира по фигурному катанию в шведском Стокгольме. В общекомандном зачете тотальное преимущество у...

Яркими показательными выступлениями завершился чемпионат мира по фигурному катанию в шведском Стокгольме. В общекомандном зачете тотальное преимущество у российских фигуристов, которые завоевали 6 комплектов наград. США - вторая позиция. Япония - первая. Напомним, у белорусов Константин Милюков занял 17 место в мужском одиночном катании. А дуэт Богдан Лукашевич и Александра Степанова стал 18-м в соревнованиях спортивных пар.