ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

"Металлург" и "Юность" проведут 7-й матч серии 30 марта

28.03.2021 20:47 — Новости Спорта | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Полуфинальная серия белорусской Экстралиги между “Металлургом” и “Юностью” достигает кульминации. Сегодня “сталевары” крупно разбили столичный клуб 5:1 и сравняли счет противостояния – 3:3. 

Таким образом, 30 марта в Минске “Юность” примет “Металлург” в рамках решающего - 7-го поединка. Начало - в 19 часов. 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полуфинальная серия белорусской Экстралиги между “Металлургом” и “Юностью” достигает кульминации. Сегодня “сталевары” крупно разбили столичный клуб 5:1 и...
 
Новости дня
Новости спорта
 
Концерт, который запомнят: триумф России на ЧМ по фигурному катанию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

27.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by