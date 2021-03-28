Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 мар - Sputnik. Британский гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон одержал первую победу в первой гонке нового сезона "Формулы-1", которая прошла в воскресенье на трассе в Бахрейне.

Субботнюю квалификацию выиграл пилот Red Bull Racing Макс Ферстаппен, в воскресной гонке он тоже долго удерживал первую позицию, однако в конце дистанции Хэмилтон настиг соперника, и на последних кругах была зрелищная борьба за первое место, в которой представитель Нидерландов оказался вторым.

Третьим на финиш приехал напарник Хэмилтона, Валттери Ботас, финн получил также дополнительно одно очко за лучший круг в гонке.

Очки в гонке, кроме победителя и призеров, заработали: Ландо Норрис (McLaren), Серхио Перес (RBR), Шарль Леклер (Ferrari), Даниэль Риккардо (McLaren), Карлос Сайнс (Ferrari), Юки Цунода (AlphaTauri) и Лэнс Стролл (Aston Martin).

Россиянин Никита Мазепин в своей первой гонке в "Формуле-1" не проехал даже одного круга – он вылетел с трассы после трех поворотов и разбил свой Haas. Его напарник Мик Шумахер финишировал последним.

После Бахрейна "Формула-1" берет трехнедельную паузу – следующая гонка пройдет в Имоле 18 апреля.