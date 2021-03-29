Белорусские гимнастки завоевали 4 медали на этапе Кубка мира в Болгарии

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 мар – Sputnik. Белоруски завоевали три серебряные и одну бронзовую медали на первом этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Софии, сообщает Sputnik.

Среди белорусок первой открыла счет медалям в Софии Алина Горносько, завоевавшая бронзовую награду в многоборье. Судьи оценили ее выступление в 96,150 баллов. Также на ее счету вторая позиция в композиции с мячом (25,850).

Еще одна белоруска Анастасия Салос смогла подняться на вторую позицию в упражнении с обручем (26,100) и в композиции с лентой (21,600).

Участие в турнире приняли гимнастки из 37 стран мира. Следующие состязания, где выступят белоруски, пройдут в Ташкенте с 16 по 18 апреля, где запланирован второй этап Кубка мира.

Белорусские грации начали сезон в феврале. Тогда наши "художницы" на Гран-При в Москве завоевали золотую и две серебряные медали.

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