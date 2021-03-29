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"Цмокі" терпят 9-е поражение кряду
29.03.2021 16:41 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT"Цмокі-Минск" терпят 9-е поражение кряду в регулярном сезоне Единой лиги ВТБ. На выезде "драконы" уступили 24 очка "Химкам" - 65:89. Самым результативным в составе гостей стал защитник Владислав Близнюк - 15 пунктов на его счету и три подбора. Белорусы замыкают турнирную таблицу с двумя победами и 17 поражениями. Последний раз "Цмокі" побеждали в начале января. В следующем туре, уже 4 апреля, также на выезде сыграем с "Пармой".
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"Цмокі-Минск" терпят 9-е поражение кряду в регулярном сезоне Единой лиги ВТБ. На выезде "драконы" уступили 24 очка "Химкам" - 65:89. Самым результативным в составе гостей...
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