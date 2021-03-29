ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

"Цмокі" терпят 9-е поражение кряду

29.03.2021 16:41 — Новости Спорта | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

"Цмокі-Минск" терпят 9-е поражение кряду в регулярном сезоне Единой лиги ВТБ. На выезде "драконы" уступили 24 очка "Химкам" - 65:89. Самым результативным в составе гостей стал защитник Владислав Близнюк - 15 пунктов на его счету и три подбора. Белорусы замыкают турнирную таблицу с двумя победами и 17 поражениями. Последний раз "Цмокі" побеждали в начале января. В следующем туре, уже 4 апреля, также на выезде сыграем с "Пармой". 
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Цмокі-Минск" терпят 9-е поражение кряду в регулярном сезоне Единой лиги ВТБ. На выезде "драконы" уступили 24 очка "Химкам" - 65:89. Самым результативным в составе гостей...
 
Новости дня
Новости спорта
 
Белорусские дзюдоисты потерпели неудачу на турнире серии Большого шлема
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

28.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by