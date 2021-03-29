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Сборная Беларуси по футболу прилетела в Бельгию
29.03.2021 22:47 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Против первой команды мирового рейтинга ФИФА - Бельгии - сборная Беларуси не собирается играть от обороны. Это слова полузащитника "белокрылых" Ивана Маевского. Дружина Михаила Мархеля уже прибыла в Лёвен, где завтра сыграет с хозяевами в рамках квалификации мундиаля-2022. Наши футболисты чувствуют себя в полной боевой готовности, в том числе потому, что накануне после победного поединка с Эстонией провели восстановительную тренировку. Сегодня вечером на контрольном занятии на стадионе "Ден Дрэф" тренерский штаб даст установки игрокам на матч.
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Против первой команды мирового рейтинга ФИФА - Бельгии - сборная Беларуси не собирается играть от обороны. Это слова полузащитника "белокрылых" Ивана Маевского....
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