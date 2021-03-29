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Сборная Беларуси по футболу прилетела в Бельгию

29.03.2021 22:47 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Против первой команды мирового рейтинга ФИФА - Бельгии - сборная Беларуси не собирается играть от обороны. Это слова полузащитника "белокрылых" Ивана Маевского. Дружина Михаила Мархеля уже прибыла в Лёвен, где завтра сыграет с хозяевами в рамках квалификации мундиаля-2022. Наши футболисты чувствуют себя в полной боевой готовности, в том числе потому, что накануне после победного поединка с Эстонией провели восстановительную тренировку. Сегодня вечером на контрольном занятии на стадионе "Ден Дрэф" тренерский штаб даст установки игрокам на матч.

Иван Маевский, полузащитник сборной Беларуси по футболу: "Одной обороной очки не наберешь. Поэтому все- таки нужно стараться находить моменты в атаке, контратаковать. Будем стараться это делать. Как получится - увидим в игре".


Поединок между Бельгией и Беларусью начнется завтра в 21:35. Прямую трансляцию будет вести телеканал "Беларусь 5".

 
 
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Против первой команды мирового рейтинга ФИФА - Бельгии - сборная Беларуси не собирается играть от обороны. Это слова полузащитника "белокрылых" Ивана Маевского....
 
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