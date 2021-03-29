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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Рубрика "Матчбол" "Белые крылья" в начале полета. Именно так называют сборную Беларуси по футболу, которая в субботу стартовала в квалификации на чемпионат мира. Форум планируется...

"Белые крылья" в начале полета. Именно так называют сборную Беларуси по футболу, которая в субботу стартовала в квалификации на чемпионат мира. Форум планируется провести в Катаре в 2022 году. Матч на стадионе "Динамо" против Эстонии принес любителям белорусской команды красивые голы и победные эмоции. В рубрике "Матчбол" все подробности.Девиз "Ни дня без спорта" - это девиз рубрики "Матчбол", которая каждый понедельник выходит в эфир. Первая тема с победным оттенком - начало борьбы за выход на чемпионат мира в исполнении мужской сборной Беларуси по футболу.Домашний стадион, не самый сильный соперник и игровая практика в клубах - сразу несколько факторов свидетельствовали о том, что наши футболисты победно начнут борьбу за выход на чемпионат мира. Но Эстония с первых минут показала характер. Белорусы забивали красивые голы.Однако эстонцы также заставляли белорусского голкипера Александра Гутора доставать мяч из сетки ворот. Но до конца матча наши забили еще дважды (и довольно красиво) и добились победы - 4:2. Такое хорошее начало квалификации на планетарный форум, который в будущем году состоится в Катаре.Следующий матч для сборной Беларуси уже завтра, как и насыщенный футбольный вечер в эфире телеканала "Беларусь 5". В 21:10 - анонс поединка Бельгия - Беларусь, в 21:35 - начало трансляции матча. А после его завершения, в 23:40 - дневник всего игрового дня.А сейчас о волейболе. Соревнования по традиции проходят в зале дворца спорта "Уручье". И минский "Строитель", и солигорский "Шахтер" - два наших лучших клуба последних лет. Но именно команда из города горняков берет титул за титулом. И вот финальная серия национального первенства (а точнее ее начало) стала победной для "Шахтера" - 3:1. Следующий матч на "Чижовка-Арене" 31 марта.Кроме профессионального спорта рубрика "Матчбол" по традиции поддерживает активный и здоровый образ жизни. В субботу, 3 апреля, горнолыжный центр в Силичах примет забег на выносливость по очень непростой местности. Это момент проверить свою силу.Календарь под эгидой забегов Bison Race уже начал свою жизнь в 2021 году. На минском "Динамо" в феврале состоялся стадионный формат подобных гонок, который собрал самых активных. И интерес к такому способу проведения свободного времени становится все больше. Потому обязательно регистрируйтесь на забег Bison Trail и готовьте обувь для бега по гористой природной местности - это особенность таких трейловых дистанций.Что касается этой недели, то обязательно следим за белорусскими теннисистками в Майами, за плей-офф хоккейной Экстралиги и обязательно за возобновлением после паузы футбольного чемпионата страны.