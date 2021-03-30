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А. Соболенко в Майами сыграет с лидером мирового рейтинга

30.03.2021 18:43 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Матч с яркой афишей на кортах в Майами. Арина Соболенко поспорит за выход в полуфинал местного турнира с лидером мирового рейтинга - австралийкой Эшли Барти. Специалисты расценивают шансы на успех теннисисток как равные. А в очных противостояниях преимущество на стороне белоруски, из пяти матчей за ней остались три, в том числе и крайний. Правда, прошел он полтора года назад. Прямая трансляция встречи начнется в 20 часов на телеканале "Беларусь 2".
 
 
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Матч с яркой афишей на кортах в Майами. Арина Соболенко поспорит за выход в полуфинал местного турнира с лидером мирового рейтинга - австралийкой Эшли Барти....
 
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