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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так А. Соболенко в Майами сыграет с лидером мирового рейтинга Матч с яркой афишей на кортах в Майами. Арина Соболенко поспорит за выход в полуфинал местного турнира с лидером мирового рейтинга - австралийкой Эшли Барти....

Матч с яркой афишей на кортах в Майами. Арина Соболенко поспорит за выход в полуфинал местного турнира с лидером мирового рейтинга - австралийкой Эшли Барти. Специалисты расценивают шансы на успех теннисисток как равные. А в очных противостояниях преимущество на стороне белоруски, из пяти матчей за ней остались три, в том числе и крайний. Правда, прошел он полтора года назад. Прямая трансляция встречи начнется в 20 часов