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Санкт-Петербург может принять больше матчей Евро-2020

31.03.2021 15:39 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 мар – Sputnik. Санкт-Петербург и Лондон могут принять дополнительные матчи чемпионата Европы по футболу-2020 в случае переноса игр из других городов, сообщил в Twitter журналист Танкреди Палмери.

Матчи Евро-2020 состоятся с 11 июня по 11 июля в 12 городах Европы. Санкт-Петербург примет три поединка группового этапа и один четвертьфинал. Сегодня стало известно, что оргкомитет ЧЕ-2020 в Санкт-Петербурге утвердил допуск болельщиков на матчи турнира в количестве 50% от вместимости стадиона.

По информации источника, Лондон и Санкт-Петербург гарантировали УЕФА, что смогут принять игры турнира с максимально возможным количеством болельщиков.

Таким образом, арены в этих городах будут приоритетными вариантами, если какой-то другой город не сможет обеспечить присутствие фанатов на матчах. 

 
Теги: Минск
 
 
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Петербург - один из 12 городов-хозяинов континентального первенства, здесь пройдут четыре поединка, в том числе один из четвертьфиналов.
 
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