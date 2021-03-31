Санкт-Петербург может принять больше матчей Евро-2020

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 мар – Sputnik. Санкт-Петербург и Лондон могут принять дополнительные матчи чемпионата Европы по футболу-2020 в случае переноса игр из других городов, сообщил в Twitter журналист Танкреди Палмери.

Матчи Евро-2020 состоятся с 11 июня по 11 июля в 12 городах Европы. Санкт-Петербург примет три поединка группового этапа и один четвертьфинал. Сегодня стало известно, что оргкомитет ЧЕ-2020 в Санкт-Петербурге утвердил допуск болельщиков на матчи турнира в количестве 50% от вместимости стадиона.

По информации источника, Лондон и Санкт-Петербург гарантировали УЕФА, что смогут принять игры турнира с максимально возможным количеством болельщиков.

Таким образом, арены в этих городах будут приоритетными вариантами, если какой-то другой город не сможет обеспечить присутствие фанатов на матчах.