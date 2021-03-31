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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Минчанка" проиграла московскому "Динамо" "Минчанка" в Казани потерпела поражение от московского "Динамо" в матче российской Суперлиги. Все три партии остались за нашими соперницами. Это второе поражение...

"Минчанка" в Казани потерпела поражение от московского "Динамо" в матче российской Суперлиги. Все три партии остались за нашими соперницами. Это второе поражение белорусок в финале шести. С нулем в графе набранных баллов "Минчанка" занимает последнее место в группе Б. Теперь нашим волейболисткам предстоит оспорить 5-6-е место с худшей командой группы А.