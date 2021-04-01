|
Футбол. ФК "Минск" обзавелся титульным спонсором
02.04.2021 06:31 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTОколо 1 миллиона 700 тысяч рублей - именно такую сумму безвозмездной помощи от спонсора за прошлый год получил футбольный клуб "Минск". В этом году клуб подписал новое соглашение. "Горожане" отныне обретут титульного спонсора, который поучаствует в развитии футбольной инфраструктуры.
Игорь Шлойдо подчеркнул, что усилия партнеров будут направлены исключительно на развитие детско-юношеского футбола и улучшения инфраструктуры. Особенно это касается покрытия футбольных полей. А в ближайшей перспективе главное - создание на базе футбольного клуба «Минск» полноценной академии.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Около 1 миллиона 700 тысяч рублей - именно такую сумму безвозмездной помощи от спонсора за прошлый год получил футбольный клуб "Минск". В этом году клуб подписал новое...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)