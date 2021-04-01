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Футбол. ФК "Минск" обзавелся титульным спонсором

02.04.2021 06:31 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Около 1 миллиона 700 тысяч рублей - именно такую сумму безвозмездной помощи от спонсора за прошлый год получил футбольный клуб "Минск". В этом году клуб подписал новое соглашение. "Горожане" отныне обретут титульного спонсора, который поучаствует в развитии футбольной инфраструктуры. 

Игорь Шлойдо подчеркнул, что усилия партнеров будут направлены исключительно на развитие детско-юношеского футбола и улучшения инфраструктуры. Особенно это касается покрытия футбольных полей. А в ближайшей перспективе главное - создание на базе футбольного клуба «Минск» полноценной академии.

 
Теги: Минск
 
 
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Около 1 миллиона 700 тысяч рублей - именно такую сумму безвозмездной помощи от спонсора за прошлый год получил футбольный клуб "Минск". В этом году клуб подписал новое...
 
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