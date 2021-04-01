|
ПСЖ хочет продлить контракт с Мбаппе до 2026 года
02.04.2021 09:01 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 апр – Sputnik. Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" намерен продлить контракт с форвардом Килианом Мбаппе до 2026 года, сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter.
По информации источника, парижане работают над продлением соглашения с 22-летним нападающим. Владелец ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи и спортивный директор клуба Леонардо уверены, что стороны урегулируют все вопросы по контракту в ближайшие недели.
Напомним, действующее соглашение Мбаппе с ПСЖ истекает летом 2022 года. СМИ писали, что француз может продолжить карьеру в мадридском "Реале", который готов расстаться с шестью своими игроками ради подписания Килиана и норвежца Эрлинга Холанда.
В нынешнем сезоне Мбаппе провел за ПСЖ 36 матчей, в которых забил 30 мячей и отдал 9 голевых пасов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В клубе рассчитывают уладить все вопросы по новому контракту с 22-летним футболистом в ближайшие недели.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)