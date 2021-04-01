ПСЖ хочет продлить контракт с Мбаппе до 2026 года

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 апр – Sputnik. Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" намерен продлить контракт с форвардом Килианом Мбаппе до 2026 года, сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter.

По информации источника, парижане работают над продлением соглашения с 22-летним нападающим. Владелец ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи и спортивный директор клуба Леонардо уверены, что стороны урегулируют все вопросы по контракту в ближайшие недели.

Напомним, действующее соглашение Мбаппе с ПСЖ истекает летом 2022 года. СМИ писали, что француз может продолжить карьеру в мадридском "Реале", который готов расстаться с шестью своими игроками ради подписания Килиана и норвежца Эрлинга Холанда.

В нынешнем сезоне Мбаппе провел за ПСЖ 36 матчей, в которых забил 30 мячей и отдал 9 голевых пасов.