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Вслед за летней пройдет и зимняя Олимпиада: Пекин уже тестирует объекты
02.04.2021 09:01 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 апр - Sputnik. Организаторы зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине приступили к тестированию спортивных объектов, сообщает Associated Press.
Первыми на лед Национального стадиона вышли хоккеисты. Арена была построена еще к Играм 2008 года и известна как "Птичье гнездо". На этом многофункциональном спортивном комплексе пройдут церемонии открытия и закрытия XXIV зимних Олимпийских игр.
В ближайшие дни там пройдут тестовые соревнования китайских фигуристов и конькобежцев.
В спортивном центре "Водный куб" провели состязания мастера керлинга. Любопытно, что ледовое покрытие положено на месте бассейна, где на предыдущей Пекинской Олимпиаде соревновались пловцы.
Организаторы игр заверили, что Олимпиада-2022 будет безопасной, но пока не объявляли о том, в какой именно форме она пройдет и будут ли допущены болельщики.
С опорой на наследие летних Игр
XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Столица Китая была выбрана местом проведения Олимпиады на сессии МОК в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года. Пекин станет первой в мире столицей, которая примет и летние, и зимние Игры.
© REUTERS / ISSEI KATO
Медали будут разыграны в семи видах спорта, в 109 дисциплинах. Впервые на Играх будут представлены соревнования в женском слоуп-стайле (фристайл), мужском и женском биг-эйре (сноуборд), смешанной эстафете в шорт-треке и женских одиночных заездах в бобслее.
Соревнования пройдут на 25 объектах, расположенных в трех кластерах – Пекине, Чжанцзякоу и Яньцине.
Как сообщают организаторы, китайские власти в полной мере используют наследие Олимпиады 2008 года. В частности, из 13 объектов, на которых пройдут соревнования в Пекине, 11 – наследие предыдущих Игр.
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Оргкомитет приступил к проверке готовности арен, на которых в феврале 2022 года пройдут соревнования Олимпийских игр.
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