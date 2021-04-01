Костицын-старший получил травму в первый день тренировки за сборную

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 апр – Sputnik. Нападающий сборной Беларуси по хоккею Андрей Костицын получил травму на тренировке в первый день тренировки сборной национальной команды, сообщили в пресс-службе Федерации хоккея Республики Беларусь (ФХРБ).

В четверг, 1 апреля, стартовал тренировочный сбор белорусской хоккейной сборной в рамках подготовки к чемпионату мира 2021 года в Латвии. На сборы приехали 15 хоккеистов.

"Буквально в первый же день список стал еще короче – Андрей Костицын отправился гипсовать руку", - сообщили в ФХРБ.

Из-за травм не могут сейчас тренироваться и Евгений Лисовец, и Владислав Кодола.

Как отметил главный тренер сборной Михаил Захаров, состав команды в апреле-мае будет серьезно отличаться от того, который представлял Беларусь на февральском турнире в Нур-Султане, где белорусы заняли последнее место, не выиграв ни одного матча.

Впереди у сборной полтора месяца тренировок и несколько спаррингов. Ближайший товарищеский матч намечен на 16 апреля против Австрии, а 17-го – игра с венграми.

"Работа была проведена серьезная: со многими хоккеистами общались, многих просмотрели, многих буквально вернули в сборную. С удовольствием начинаем кэмп – таких хлопотов давненько не было, а тренеру они нужны. Первый день прошел плодотворно", - сказал Захаров.

Напомним, Костицын-старший в конце марта покинул чешский хоккейный клуб "Динамо-Пардубице". В составе команды 36-летний белорус провел всего 12 матчей.