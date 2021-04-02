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Хоккей. Финальная серия. "Юность" принимает "Гомель"

02.04.2021 10:35 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Сумеет ли "Гомель" спустя 19 лет взять Кубок Президента по хоккею или титул защитит действующий чемпион - минская "Юность"? Решающая серия всего соревновательного года стартует сегодня. Первый поединок противостояния до 4 побед - в 19:45 на льду "Чижовка-Арены". Прямую трансляцию будет вести наш телеканал "Беларусь 5". Отметим, команда из города над Сожем после своей полуфинальной серии с солигорским "Шахтером" имела возможность отдохнуть целую неделю,  в то время как "Юность" только в седьмом матче во вторник добилась победы над "Металлургом".  
 
Теги: Гомель
 
 
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Сумеет ли "Гомель" спустя 19 лет взять Кубок Президента по хоккею или титул защитит действующий чемпион - минская "Юность"? Решающая серия всего соревновательного...
 
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