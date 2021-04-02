Источник материала: Sputnik Беларусь

Как напоминает колумнист Sputnik Руслан Васильев, восточная пара, которую составили "Ак Барс" и "Авангард", приступит к выяснению отношений в субботу.

Таким образом, сезон в КХЛ входит в решающую стадию, а несколько дней паузы пробежали незаметно. Ибо, как писал болельщик Данте: "Разлуку сокращает ожиданье".

Интересно, но без сенсаций

Впрочем, первый вывод в преломлении на плей-офф-2021 уже можно сделать, и он не будет страдать опрометчивостью высказывания: дуэли проходят интересно, но пока все обходится без сенсаций. Кстати, скорее всего, тему "ожидания хоккейных неожиданностей", в принципе, можно считать закрытой.

В самом деле, когда в конкурирующие пары сведены по две лучшие команды каждой конференции по итогам регулярного чемпионата, то никто не вправе посчитать сюрпризом, если вторые номера посева – СКА и "Авангард", одолеют первых – ЦСКА и "Ак Барс". В принципе, оппоненты равноценны, однозначного фаворита в обеих дуэлях нет.

Другое дело, что само отсутствие сенсаций в какой-то степени сенсационно. Дескать, с установлением в КХЛ строго отслеживаемого потолка зарплат, зародилась надежда на изменение турнирного расклада в плей-офф. Однако, кто правил балом ранее, те правят им и ныне. Мазурку заказывают армейские дружины, полонез – "барсы" и "ястребы".

На это можно ответить следующее. Во-первых, окрыление происходит не сразу. Крылышки, чай, должны вырасти, на что требуется время. Во-вторых, фавориты отнюдь не утратили былой удали.

Да, маневр при формировании состава стал у́же, а, например, ряды ЦСКА покинули, отправившись дерзать за океан, очень мастеровитые исполнители с харизмой лидера. Но болельщики всех четырех полуфиналистов не вправе так уж сетовать на судьбу, цитируя болельщика Рембо: "Потеряны ключи от незабвенной сказки".

Напротив, каждый полуфиналист вправе питать иллюзии выиграть Кубок Гагарина. И ключи на месте, и сказка сказывается. Шансы сейчас равны – по 25 процентов. И это не дурное проявление толерантности, а действительная авторская оценка.

Впрочем, она не означает, что обе серии растянутся на максимальное число поединков – семь. Это уж, как пойдет. В истории хоккея немало примеров, когда итог соперничества фактически предрешался развитием событием в первой же баталии.

Кстати, пока в плей-офф-2021 сыграна только одна серия из семи поединков. ЦСКА в четвертьфинале изрядно намучился с неуступчивым забиякой "Локомотивом", чтобы в итоге сломить сопротивление "железнодорожников", коими рулил белорусский тренер Скабелка. Интересно, что партию первой скрипки в дружине Андрея Владимировича исполнил экс-форвард минского "Динамо" Пулккинен. Финн, который в Ярославле сменил один странный для форварда номер – 3-й, на чуть менее экзотический – 6-й (под ним в 70-е годы прошлого века выходил на лед знаменитый чех Новы) играл дерзко, щелкал удачливо. В общем, демонстрировал потенциал так и не раскрытый дуайеном тренерского цеха Крикуновым в московском "Динамо".

Признаюсь, после того, как в шестом матче "Локомотив" сравнял счет в серии, подавив "армейцев" агрессией, я уж подумал, что ЦСКА не сдюжит в седьмом поединке. Но получилось ровным счетом наоборот, что еще раз доказало тезис об оригинальной специфике решающих баталий плей-офф, в которых вопрос стоит ребром: или ты, или тебя.

В Москве из "железнодорожников" внезапно вышла вся бурлившая на домашнем льду энергия. В скорости и агрессии "армейцы" взяли верх, навязав гостям тот "шведский" вариант хоккея, что некогда ставил в "Ак Барсе" премудрый Зинэтула Билялетдинов. Нынешний наставник ЦСКА – Никитин, его преданный ученик и последователь.

Конечно, копия должна быть хуже оригинала, но пока московскому клубу хватило потенциала для выхода в финал конференции. Ведь еще и Пулккинен некстати удалился, совсем напрасно выбив клюшку из рук оппонента в средней зоне. Как говорится, узнаю брата Теему. Так ЦСКА открыл счет, и это оказалась победная шайба.

Вкратце об еще одном классическом уроке: плей-офф одним, пусть даже самым выдающимся звеном, не выиграть! Как бы ни было хорошо в регулярном чемпионате сочетание московских динамовцев Кагарлицкий – Шипачев – Яшкин, но питерские армейцы нейтрализовали лидеров команды Крикунова, а других достоинств у "бело-синих" не нашлось. Тем паче, что Кагарлицкий получил травму.

Как бы не роскошествовали финны из "Салавата Юлаева" - Гранлунд, Хартикайнен и Маннинен, но тренер "Ак Барса" Квартальнов спеленал их по рукам и ногам. Фактически смирительная рубашка, что и заставило чухонцев психовать, а, значит, вредить Уфе. В общем, все в духе знаменитого замечания болельщика Пушкина, любившего напоминать: козырная двойка бьет трех тузов из колоды.

Но, что же дальше? Большой хоккей! В нем примут участие и несколько белорусских хоккеистов, которые, правда, сосредоточены в командах Восточной конференции (нападающий ЦСКА Карнаухов давно заигран за Россию). Дуэль "Ак Барса" и "Авангарда" это еще противостояние Хенкеля против Готовца, Стася и Комарова. Сразу необходимо отметить, что игровой статус в этом квартете существенно отличается.

Комаров в "Авангарде" выполняет узкие функции задиры и провокатора, не всегда попадая в состав. Его одноклубники Готовец и Стась имеют стабильную прописку в коллективе тренера Хартли, но играют немного. Например, экс-капитан сборной Беларуси провел на льду в последнем матче серии с "Магниткой" чуть более четырех минут. У Готовца же десятиминутная игровая практика.

А вот Хенкель – самый играющий защитник "Ак Барса". Для Кристиана 19 минут – минимальное ледовое время. Однако, во-первых, необходимо отметить, что в Казани нагрузка очень ровно распределена между семью защитниками – разница минимальная. Во-вторых, не стоит считать, что Хенкель любимчик Квартальнова.

Как доказательство занятная история произошедшая на тренировке "барсов" в минувший четверг. При моделировании игровой ситуации, завладевший шайбой в своей зоне Хенкель однозначно набедокурил. Вместо того, чтобы сразу выбросить ее куда подальше, укатил к собственным воротам, рискуя попасть под прессинг…

Как утверждают очевидцы, реакция Квартальнова была на редкость бурной и яростной. Наставника прорвало на междометия и прочую идиоматику, с чьей помощью он доносил Кристиану простую мысль: так играть нельзя! Ассистенты еле-еле успокоили разъярившегося шефа.

Ругань это, конечно, грех, но я в данном случае не вправе осуждать Квартальнова, ибо вспоминаю собственные реакции и крики на аналогичные действия минских "динамовцев" Знахаренко и Фальковского, Соловьева и Еременко и так далее и тому подобное. Что ж это у нас за система подготовки защитников такая, что все посрамляются на элементарном казусе?!

"Динамо" в КХЛ, захаровцы уже тренируются

Между тем, горяча жизнь и в белорусском хоккее. Уже сегодня стартует финальная серия отечественного плей-офф: В Минске начнут борьбу за Кубок Президента столичная "Юность" и "Гомель".

Уже на ходу и национальная дружина, возглавляемая Михаилом Захаровым. Сборная Беларуси зашла на полуторамесячный цикл подготовки к чемпионату мира-2021, что для нас уже не домашний турнир. Первая тренировка для 14 хоккеистов состоялась 1 апреля, в чем не было ничего шуточного. Увы, но уже есть кадровые проблемы. У Андрея Костицына загипсована рука, травмы пока не позволяют включиться в работу освободившимся от плей-офф КХЛ защитнику "СЮ" Лисовцу и нападающему "Северстали" Кодоле.

Да, и вообще, пока вести речь о составе некорректно. Вот, например, форвард-неофит минского "Динамо" Паре уже в лагере сборной, а другие наши ассимилированные североамериканцы – "зубры" Тэйлора и Принс, а так же старожилы Бэйлена и Платта, отсутствуют. Конечно, у каждого могут быть свои обстоятельства, свои объяснения задержки, что совершенно естественно в первых числах апреля. Однако встревожило, что ММЗ о них даже не вспомнил, не прояснив ситуацию.

На мой взгляд, это неправильно. Нервы болельщиков надо беречь. Сжечь их мы всегда успеем во время матчей сборной. Как и минского "Динамо", что вошло в списки участников регулярного чемпионата КХЛ на сезон-2021/2022. И это однозначно благая весть!