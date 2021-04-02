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Стайки принимают турнир по таиландскому боксу и кикбоксингу "Смелый шаг"

03.04.2021 06:31 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Дебют "Смелого шага". 96 юных спортсменов - участников спортивно-благотворительного проекта  в эти дни сражаются за медали турнира по таиландскому боксу и кикбоксингу. Соревнования принимают "Стайки". Участники (мальчики и девочки)  разбиты на три возрастные группы в разных весовых категориях. Самым юным  10 лет, а старшим  до 15. "Смелый шаг" объединил ребят, которые попали в непростую жизненную ситуацию. Юные спортсмены тренируются в залах  на базе центров спортивной подготовки МВД. На данный момент залы функционируют в пяти регионах нашей страны, а в мае зал откроется и в Брестской области.

Соревнования завершатся завтра, все поединки можно увидеть на YouTube-канале Президентского спортивного клуба, который вместе с Министерством внутренних дел и Белорусской федерацией таиландского бокса и кикбоксинга является организатором проекта.

 
 
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Дебют "Смелого шага". 96 юных спортсменов - участников спортивно-благотворительного проекта в эти дни сражаются за медали турнира по таиландскому боксу и...
 
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