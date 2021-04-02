Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Стайки принимают турнир по таиландскому боксу и кикбоксингу "Смелый шаг" Дебют "Смелого шага". 96 юных спортсменов - участников спортивно-благотворительного проекта в эти дни сражаются за медали турнира по таиландскому боксу и...

Дебют "Смелого шага". 96 юных спортсменов - участников спортивно-благотворительного проекта в эти дни сражаются за медали турнира по таиландскому боксу и кикбоксингу. Соревнования принимают "Стайки". Участники (мальчики и девочки) разбиты на три возрастные группы в разных весовых категориях. Самым юным 10 лет, а старшим до 15. "Смелый шаг" объединил ребят, которые попали в непростую жизненную ситуацию. Юные спортсмены тренируются в залах на базе центров спортивной подготовки МВД. На данный момент залы функционируют в пяти регионах нашей страны, а в мае зал откроется и в Брестской области.Соревнования завершатся завтра, все поединки можно увидеть на YouTube-канале Президентского спортивного клуба, который вместе с Министерством внутренних дел и Белорусской федерацией таиландского бокса и кикбоксинга является организатором проекта.