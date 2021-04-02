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ПСЖ скинул цену на Мбаппе
03.04.2021 09:01 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 апр – Sputnik. Руководство французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) снизило цену на форварда Килиана Мбаппе, пишет
Парижане обеспокоены затянувшимися переговорами с 22-летним футболистом о продлении контракта. По информации источника, ПСЖ готов расстаться с Мбаппе за 120-150 миллионов евро. Это сумма намного меньше той, что была установлена первоначально – 200 миллионов.
Вместе с тем, накануне СМИ писали, что
В текущем сезоне французский форвард сыгралв 36 матчах команды, в которых забил 30 мячей и отдал девять голевых пасов.
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Парижане изначально оценили 22-летнего футболиста в 200 миллионов евро, сейчас стоимость игрока значительно снизилась.
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