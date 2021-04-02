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ПСЖ скинул цену на Мбаппе

03.04.2021 09:01 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 апр – Sputnik. Руководство французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) снизило цену на форварда Килиана Мбаппе, пишет Le Parisien.

Парижане обеспокоены затянувшимися переговорами с 22-летним футболистом о продлении контракта. По информации источника, ПСЖ готов расстаться с Мбаппе за 120-150 миллионов евро. Это сумма намного меньше той, что была установлена первоначально – 200 миллионов.

Вместе с тем, накануне СМИ писали, что ПСЖ намерен продлить соглашение с французским нападающим до 2026 года, однако сам игрок хочет перейти в другой клуб. Одним из вероятных вариантов продолжения карьеры называется мадридский "Реал".

В текущем сезоне французский форвард сыгралв 36 матчах команды, в которых забил 30 мячей и отдал девять голевых пасов.

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Теги: Минск
 
 
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Парижане изначально оценили 22-летнего футболиста в 200 миллионов евро, сейчас стоимость игрока значительно снизилась.
 
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