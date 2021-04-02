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Сарри может возглавить "Рому"

03.04.2021 09:01 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 апр – Sputnik. Итальянский специалист Маурицио Сарри стал главным кандидатом на пост тренера футбольного клуба "Рома", пишет Calciomercato.

Римляне решили расстаться с нынешним наставником команды Паулу Фонсекой. По информации источника, 62-летний Сарри – первый в списке потенциальных сменщиков португальца. Агент Сарри уже ведет переговоры с руководством "Ромы".

Другим кандидатом на пост главкома "волков" является Массимилиано Аллегри.

К слову, Сарри по-прежнему получает зарплату в 2,5 миллиона евро по контракту с "Ювентусом", рассчитанному до лета 2022 года. Специалист был уволен из туринской команды в августе прошлого года.

В турнирной таблице чемпионата Италии "Рома" занимает шестое место.

 
Теги: Минск
 
 
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Боссы римлян намерены уволить нынешнего коуча Фонсеку, и рассматривают различные варианты на его место.
 
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