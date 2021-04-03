|
Белорусские дзюдоисты вновь остались без наград на турнире Большого шлема
03.04.2021 19:37 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 апр – Sputnik. На престижном
© Sputnik / Виктор Толочко
Белорусскую команду представляли Дмитрий Миньков (весовая категория 66 килограммов), Вадим Шока (73), Егор Трухан (73), Александр Сидорик (90), Виктор Кляусов (90), Никита Свирид (до 100) и Владислав Терпицкий (свыше 100).
Большой шлем в Анталье стал одним из этапов отбора к Олимпийским играм. Турнир собрал более 500 атлетов из почти 100 стран мира.
Недавно белорусские дзюдоисты приехали с турнира серии Большого шлема в Тбилиси, где также не смогли добыть наград.
Первая неудача и успех
Белорусские дзюдоисты неудачно начали год, выступив на турнире серии "Мастерс" (11-13 января) в Дохе. Первый успех к ним пришел на состязаниях серии Большого шлема в Тель-Авиве в конце февраля.
Первую награду в копилку национальной команды Беларуси принес Дмитрий Миньков, завоевавший серебро в весовой категории 66 килограммов. На третью ступень пьедестала почета поднималась Слуцкая.
С тех пор на турнирах в Тбилиси и Анталье им не удалось добыть медали.
Белорусской команде еще предстоит выступить на турнирах серии Большого шлема в Ташкенте и Париже, а также на чемпионате Европы в Португалии и мировом форуме в Венгрии. После этих состязаний завершится олимпийский отбор.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Состязания по дзюдо в Турции стали уже четвертым крупным форумом для белорусских спортсменов в 2021 году.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)