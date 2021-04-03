|
БАТЭ переиграл "Гомель" в 3-м туре чемпионата Беларуси
03.04.2021 20:45 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTБАТЭ одержал победу над "Гомелем" 3-2 в матче 3-го тура чемпионата Беларуси по футболу. Гости открыли счет на 31-й минуте первого тайма, отличился Артем Васьков, но под занавес стартовой 45-минутки благодаря точному удару Якова Филиповича восстановили равновесие. Во втором тайме дубль на свой счет записал Умаров. Причем два мяча полузащитник забил с разницей в одну минуту. Точку же в поединке поставил "Гомель".
БАТЭ в турнирной таблице с 7 баллами пока занимает вторую строчку. Исправить это положение смогут "Ислочь" или солигорский "Шахтер", которые в случае победы возглавят чемпионат. К слову, команды играют друг с другом в эти минуты.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
БАТЭ одержал победу над "Гомелем" 3-2 в матче 3-го тура чемпионата Беларуси по футболу. Гости открыли счет на 31-й минуте первого тайма, отличился Артем Васьков, но под...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)