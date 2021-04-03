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БАТЭ переиграл "Гомель" в 3-м туре чемпионата Беларуси

03.04.2021 20:45 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

БАТЭ одержал победу над "Гомелем" 3-2 в матче 3-го тура чемпионата Беларуси по футболу. Гости открыли счет на 31-й минуте первого тайма, отличился Артем Васьков, но под занавес стартовой 45-минутки благодаря точному удару Якова Филиповича восстановили равновесие. Во втором тайме дубль на свой счет записал Умаров. Причем два мяча полузащитник забил с разницей в одну минуту. Точку же в поединке поставил "Гомель".

БАТЭ в турнирной таблице с 7 баллами пока занимает вторую строчку. Исправить это положение смогут "Ислочь" или солигорский "Шахтер", которые в случае победы возглавят чемпионат. К слову, команды играют друг с другом в эти минуты.
 
Теги: Гомель
 
 
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БАТЭ одержал победу над "Гомелем" 3-2 в матче 3-го тура чемпионата Беларуси по футболу. Гости открыли счет на 31-й минуте первого тайма, отличился Артем Васьков, но под...
 
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