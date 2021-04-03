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Международный турнир "Финал четырех" стартовал в Беларуси

03.04.2021 20:45 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT


"Финал четырех" собрал сегодня сильнейшие команды женской баскетбольной Евролиги. За золото боролись спортсменки из России, Беларуси, Украины и Латвии. В этом году наша страна впервые принимает этот престижный международный турнир. В полуфинале белоруски сражаются с соперницами из Украины. У наших баскетболисток большие шансы на победу.

За золото "Финала четырех" поборется команда из Беларуси


Как стало известно в эти минуты, наши баскетболистки одержали победу над соперницами с большим отрывом - 84:73. Завтра в итоговом матче "Финала четырех" за золото белоруски поборются с командой из России, которая победила соперниц из Латвии.
 
 
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"Финал четырех" собрал сегодня сильнейшие команды женской баскетбольной Евролиги. За золото боролись спортсменки из России, Беларуси, Украины и Латвии. В этом году...
 
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