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Международный турнир "Финал четырех" стартовал в Беларуси
03.04.2021 20:45 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
"Финал четырех" собрал сегодня сильнейшие команды женской баскетбольной Евролиги. За золото боролись спортсменки из России, Беларуси, Украины и Латвии. В этом году наша страна впервые принимает этот престижный международный турнир. В полуфинале белоруски сражаются с соперницами из Украины. У наших баскетболисток большие шансы на победу.
За золото "Финала четырех" поборется команда из Беларуси
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"Финал четырех" собрал сегодня сильнейшие команды женской баскетбольной Евролиги. За золото боролись спортсменки из России, Беларуси, Украины и Латвии. В этом году...
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