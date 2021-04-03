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Кристины Камыш.

Минске сегодня стартовал финал 14-х Республиканских соревнований по хоккею среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба. Дружина главы государства в упорнейшей борьбе сломила сопротивление сборной Брестской области. Моменты триумфа, эмоции зрителей, история и традиции соревнований - в репортаже





Финал хоккейного турнира среди любителей на призы Президентского спортивного клуба





Константин Кольцов, нападающий хоккейной команды Президента Беларуси: "Мы недавно закончили. Скучаем по этой атмосфере. Спасибо болельщикам за поддержку, ведь для нас это положительные эмоции".





Николай Васюкович, нападающий хоккейной команды Брестской области: "Мы заслужили финал. Очень долго к этому шли. Должны были уже год назад играть. Турнир растет. Ведь добавляются новые игроки. И огромное спасибо за возможность участия в этих соревнованиях".





Как подтверждение наших слов - акция, которую провели участники общественного объединения "Патриоты Беларуси" в первом перерыве. Пятикратный чемпион мира по гиревому спорту Игорь Сигневич и рекордсмен Книги Гиннесса Евгений Назаревич провели мастер-класс. А потом каждый желающий мог попробовать повторить подходы. Да, вес гири был всего 4 килограмма, а не 50, как у рекордсменов. Зато со снарядом мог справиться даже малыш.





Финал хоккейного турнира среди любителей на призы Президентского спортивного клуба

Артем Каркоцкий, нападающий хоккейной команды Президента Беларуси: "Расслабились в третьем периоде. Брест сильная команда. Нужно собраться. Готовимся дальше".





Вторая игра финальной серии пройдет ровно через неделю, в субботу, 10 апреля, здесь же на "Олимпик-парке". Начало в 12:00. Напомним, команда Президента 11 раз выигрывала соревнования. По одному титулу у сборных Гомельской и Минской областей.





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Финал хоккейного турнира среди любителей на призы Президентского спортивного клуба В Минске сегодня стартовал финал 14-х Республиканских соревнований по хоккею среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба. Дружина главы...