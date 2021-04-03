В Минске сегодня стартовал финал 14-х Республиканских соревнований по хоккею среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба. Дружина главы государства в упорнейшей борьбе сломила сопротивление сборной Брестской области. Моменты триумфа, эмоции зрителей, история и традиции соревнований - в репортаже Кристины Камыш.
Финал хоккейного турнира среди любителей на призы Президентского спортивного клуба
Почти полгода регулярного чемпионата, плей-офф и вот решающая серия до двух побед. Хоккейная дружина Главы государства и сборная Брестской области сошлись в борьбе за главный трофей Республиканских соревнований среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба. Турнир традиционно вызывает неподдельный интерес у зрителей, но финал - это совершенно другие эмоции.
Соревнования проходят уже в 14-й раз. И тот, кто был у истоков, может судить о развитии первенства.
Турнир это, во-первых, отличная возможность увидеть наших заслуженных звезд хоккея в действии. Например, бывших НХЛовцев: Михаила Грабовского или Константина Кольцова.
Константин Кольцов, нападающий хоккейной команды Президента Беларуси:"Мы недавно закончили. Скучаем по этой атмосфере. Спасибо болельщикам за поддержку, ведь для нас это положительные эмоции".
Во-вторых, соревнования привлекают все больше болельщиков не только в Минске, но и в регионах. Соответственно армия поклонников вида спорта растет.
Николай Васюкович, нападающий хоккейной команды Брестской области: "Мы заслужили финал. Очень долго к этому шли. Должны были уже год назад играть. Турнир растет. Ведь добавляются новые игроки. И огромное спасибо за возможность участия в этих соревнованиях".
Однако есть главнейшая цель любительского чемпионата. Президент на своем личном примере показывает, насколько важно быть активным, оставаться в хорошей физической форме и в принципе заниматься спортом. Оттого поклонников ЗОЖа в стране все больше.
Как подтверждение наших слов - акция, которую провели участники общественного объединения "Патриоты Беларуси" в первом перерыве. Пятикратный чемпион мира по гиревому спорту Игорь Сигневич и рекордсмен Книги Гиннесса Евгений Назаревич провели мастер-класс. А потом каждый желающий мог попробовать повторить подходы. Да, вес гири был всего 4 килограмма, а не 50, как у рекордсменов. Зато со снарядом мог справиться даже малыш.
Финал хоккейного турнира среди любителей на призы Президентского спортивного клуба
Отличная шумовая поддержка трибун заставила соперников сразу же после стартовой сирены агрессивно действовать в атаке. Хозяева вышли вперед после точного броска Олега Антоненко. А затем численное преимущество реализовал Александр Лукашенко.
Во втором периоде Антоненко оформил дубль. Также взятием ворот отличились Николай Лукашенко, Артем Антоненко и Андрей Башко. Брест на это ответил двумя голами. В заключительной трети матча у команды главы государства шайбами отметились Константин Кольцов и Алексей Баранов. Николай Лукашенко сделал дубль. Напор хозяев раззадорил южан, за период брестчане показали, что легкой победа в финальном противостоянии точно не будет, забросив четырежды. Итог поединка - 9:6 в пользу дружины Президента.
Артем Каркоцкий, нападающий хоккейной команды Президента Беларуси:"Расслабились в третьем периоде. Брест сильная команда. Нужно собраться. Готовимся дальше".
Лучшими игроками сегодняшней встречи были признаны Виктор Гоман и Дмитрий Филиппович. А затем по доброй традиции за горячую поддержку и искренние эмоции некоторым фанатам посчастливилось получить плюшевые подарки от команды Президента и главы государства лично.
Сразу после окончания матча на лед к Александру Лукашенко вышли самые активные болельщики. Не обошлось без селфи на память и искренних признаний.
Интересно, что победители успех отпраздновали сдержанно. Ведь в этом двухматчевом противостоянии еще ничего не решено.
Вторая игра финальной серии пройдет ровно через неделю, в субботу, 10 апреля, здесь же на "Олимпик-парке". Начало в 12:00. Напомним, команда Президента 11 раз выигрывала соревнования. По одному титулу у сборных Гомельской и Минской областей.
А вот обладатели бронзовых медалей нынешнего турнира уже известны. Ими стали хоккеисты Гродненского региона, победившие дружину Минской области со счетом 4:3.