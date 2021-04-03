Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Определились победитель и призеры "Золотой шайбы" в старшей возрастной группе дивизиона Б Кадры из "Чижовка-Арены". Здесь играют юные хоккеисты. Команда "Алмаз" из Дятловского района Гродненской области выиграла "Золотую шайбу" в старшей возрастной...

Кадры из "Чижовка-Арены". Здесь играют юные хоккеисты. Команда "Алмаз" из Дятловского района Гродненской области выиграла "Золотую шайбу" в старшей возрастной группе в дивизионе Б. В ней играют ребята из тех регионов, где нет крытых ледовых арен. Серебро у "Альянса" из Лельчицкого района Гомельской области, а бронза у команды "Двина" Верхнедвинского района Витебской области. Напомним, детский хоккейный турнир на призы Президента Беларуси с богатой историей объединил всех ребят, которые мечтают стать профи хоккея, но пока не занимаются в спортивных школах. А "Золотая шайба" может помочь им на пути к мечте.