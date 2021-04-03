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Определились победитель и призеры "Золотой шайбы" в старшей возрастной группе дивизиона Б

03.04.2021 20:45 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Кадры из "Чижовка-Арены". Здесь играют юные хоккеисты. Команда "Алмаз" из Дятловского района Гродненской области выиграла "Золотую шайбу" в старшей возрастной группе в дивизионе Б. В ней играют ребята из тех регионов, где нет крытых ледовых арен. Серебро у "Альянса" из Лельчицкого района Гомельской области, а бронза у команды "Двина" Верхнедвинского района Витебской области. Напомним, детский хоккейный турнир на призы Президента Беларуси с богатой историей объединил всех ребят, которые мечтают стать профи хоккея, но пока не занимаются в спортивных школах. А "Золотая шайба" может помочь им на пути к мечте.
 
 
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Кадры из "Чижовка-Арены". Здесь играют юные хоккеисты. Команда "Алмаз" из Дятловского района Гродненской области выиграла "Золотую шайбу" в старшей возрастной...
 
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