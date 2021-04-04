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Футбол. Чемпионат Беларуси. 3-й тур. "Динамо-Минск" принимает "Слуцк"

04.04.2021 12:37 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Амбициозное минское "Динамо" в третьем туре чемпионата Беларуси готовится принять "Слуцк". Столичные после двух игр с четырьмя баллами идут в первой половине таблицы и в случае успеха в противостоянии с "сахарниками" смогут догнать вторую и третью команды - "Динамо-Брест" и БАТЭ. Пока бело-голубые, кстати, даже не пропускали. Удастся ли продлить эту успешную серию - увидим из прямой трансляции на "Беларусь 5". Стартовый свисток на столичном стадионе "Динамо" прозвучит в 14 часов.

 
Теги: Брест
 
 
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Амбициозное минское "Динамо" в третьем туре чемпионата Беларуси готовится принять "Слуцк". Столичные после двух игр с четырьмя баллами идут в первой половине...
 
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