Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 апр – Sputnik. Велогонщика Михаэля Шера, выступающего за команду AG2R Citroën, дисквалифицировали на гонке "Тур Фландрии" из-за того, что намусорил на дистанции.

После 150 километров гонки швейцарец Шер из-за проблем с велосипедом вынужден был догонять основную группу. Тогда же он выпил воду из специальной бутылки и выбросил ее рядом с толпой зрителей.

Таким образом, швейцарский велогонщик стал первым спортсменом, которого коснулись обновленные правила Международного союза велосипедистов, запрещающие выброс бутылок в неположенном месте.

По новым правилам, которые вступили в силу 1 апреля, мусор велогонщики могут выбрасывать лишь в определенных зонах. За их пределами спортсмены должны отдавать пустые бутылки в машины сопровождения или организаторов.