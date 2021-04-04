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Велогонщика дисквалифицировали на "Туре Фландрии" за выброс мусора

04.04.2021 17:09 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 апр – Sputnik. Велогонщика Михаэля Шера, выступающего за команду AG2R Citroën, дисквалифицировали на гонке "Тур Фландрии" из-за того, что намусорил на дистанции.

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После 150 километров гонки швейцарец Шер из-за проблем с велосипедом вынужден был догонять основную группу. Тогда же он выпил воду из специальной бутылки и выбросил ее рядом с толпой зрителей.

Таким образом, швейцарский велогонщик стал первым спортсменом, которого коснулись обновленные правила Международного союза велосипедистов, запрещающие выброс бутылок в неположенном месте.

По новым правилам, которые вступили в силу 1 апреля, мусор велогонщики могут выбрасывать лишь в определенных зонах. За их пределами спортсмены должны отдавать пустые бутылки в машины сопровождения или организаторов.

 
Теги: Минск
 
 
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Швейцарский велогонщик стал первым спортсменом, которого коснулись обновленные правила Международного союза велосипедистов.
 
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