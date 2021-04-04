Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Минское "Динамо" минимально обыгрывает "Слуцк" Гол Жана Мореля По и классическая победа в исполнении минского "Динамо" в рамках 3-го тура чемпионата Беларуси по футболу в Высшей лиге. Единственный гол легионер из...

Гол Жана Мореля По и классическая победа в исполнении минского "Динамо" в рамках 3-го тура чемпионата Беларуси по футболу в Высшей лиге. Единственный гол легионер из Кот-д’Ивуара забил на 30-й минуте, ставший в итоге победным.У брестского “Динамо”, БАТЭ и минского "Динамо" по 7 баллов после трех матчей. У "Шахтера" - 100-процентный показатель - 9 очков.