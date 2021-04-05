Источник материала: Sputnik Беларусь

Более того, как настаивает колумнист Sputnik Руслан Васильев, внутренние события позволяют установить причинно-следственные связи с мучениями сборной на старте отборочного цикла чемпионата мира-2022.

То есть, начать разбираться в подоплеках того грандиозного "неутешения", что доставили болельщикам мартовские экзерсисы национальной дружины. На всякий пожарный случай напомню: наша сборная еле управилась дома с третьим составом эстонцев, а затем "сгорела" синим пламенем в гостях у Бельгии, наколотившей в ворота Гутора восемь безответных мячей.

Снотворное от Леонида

Если БАТЭ и "Шахтер" провели свои матчи в субботу, то минские динамовцы, которые пока еще относятся к фаворитам чемпионата, баталию третьего тура сыграли воскресным днем. Подопечные Леонида Кучука принимали чудом выживший в условиях дефицита финансирования "Слуцк", чья повседневность отнюдь не сахарная, несмотря на привязку к комбинату.

Что ж, "бело-синие" положили в свою копилку три очка, одержав минимальную викторию (1:0). Но что это был за матч, спросите вы? Да кто его знает, отвечу я!

Нелепица и только. Все события вместились в спичечный коробок. Гол "Динамо" оказался абсурден по своей природе. С левого фланга украинец Бацула безадресно пульнул мяч вперед. Разумеется, у такого наступления отсутствовала всякая созидательная перспектива. Но тут последовало невероятно безрассудное вмешательство защитника "Слуцка" Анюкевича, сделавшего то, что не удалось Бацуле: бедокур прервал полет мяча и организовал скидку прямо на ход динамовскому инсайду По. Учитывая факт, что обомлевший голкипер гостей Брановец находился в полупозиции, ивуарийскому легионеру не составило труда переиграть его заурядной "свечкой".

Кроме того, в концовке первого тайма случился голевой момент у выскочившего на оперативный простор Климовича, но белорусский сборник "Динамо" пробил мимо. И, наконец, пару раз на поле возникала суета, которую в том числе инициировал голкипер хозяев Хаткевич, крайне неуверенно бравший под контроль мяч в рядовых ситуациях.

"Принц" и "нищий"

Но это все. Черепашьи скорости, фактический запрет на агрессивность, дриблинг, обостряющие передачи, удары по воротам или хотя бы в направлении ворот. Жвачка, катание ваты, снотворное. В общем, не футбол, а несмешная пародия, суррогат. Хотя статус соперников разнится как небо и земля. Сравнивать "упакованное" во всех смыслах "Динамо" со "Слуцком", который условно "промышляет на футбольной паперти", никак нельзя. Принц и нищий.

Так что кучуковцы, по идее, должны были раздеть "сахарников" до резинки от трусов. Однако, в реальности ушли всей командой в оборону, суша и без того пересохший сухарь анти-игры, сберегая свое минимальное преимущество, добытое столь нелепым образом.

Теперь вопрос: как могут многочисленные сборники из столичного "Динамо" при такой клубной философии Кучука показывать в сборной что-то созидательное? Ответ у меня есть, но он сугубо негативный. Как? Да никак!

А тут есть еще и следующий забавный и одновременно шокирующий нюанс. Перед стартом мартовской эпопеи сборной Мархель пожаловался прессе, что даже ему – главному тренеру сборной – не было дано соизволение присутствовать на "товарняках" кучуковского "Динамо". То есть, разнесчастному Михаилу Михайловичу отказали в профессиональном праве составить представление о степени готовности "бело-синих" кандидатов в национальную дружину.

"Не знаю, насколько это правильно, – сетовал МММ. – Честно говоря, за всю жизнь впервые столкнулся с подобной практикой".

А на вопрос о попытках как-то договориться с Кучуком, Мархель выдал на-гора следующий ответ: "Как нам сказали, это бесполезно. Наверное, у него такой карт-бланш".

Согласитесь: ситуация с 0:8 в Бельгии начинает помаленьку проясняться. Хотя и непонятно, кто тут "свой среди чужих" и "чужой среди своих"? Впрочем, ладно. Если Мархель съел отказ коллеги, не устроив вселенский скандал и не настояв на своем праве рулевого команды "номер раз", то и поделом. Другое дело, что скрывал Кучук? Из чего делал тайну Леонид Станиславович?

Неужели из того, что один из опорных хавбеков (Селява) опускается на линию центрбеков, превращая их дуэт в трио, причем порой персонально прихватывая форварда соперников? В "Слуцке" этой чести удостоился такой малоизвестный нападающий-ас как нигериец Альфред. Это ваша заповедная тайна, Леонид Станиславович?

Впрочем, давно известно, что страсть к секретам возникает не только в случае, когда действительно есть что скрывать, но и когда скрывать абсолютно нечего. Вспомните опыт Волшебника Изумрудного города, например, оказавшегося заурядным фокусником.

На прямой аналогии не настаиваю, ибо все-таки признаю, что есть правда болельщика Грэма Грина: "Корка хлеба, съеденная в страхе, все же лучше, чем ничего". А можно еще вспомнить о болельщике Михаиле Кутузове, который принимая русскую армию в войне с Наполеоном, якобы сказал: "Победить не берусь, но перехитрить попробую".

Однако! Где Наполеон, а где "Слуцк"?! Самое же обидное заключается в том, что часть журналистов входит в положение Кучука, признавая за ним право на анти-футбол. Это старая песня: цель-де оправдывает средства. Конечно, такое поощрение раздражает, и не будь я милосерден, то мог бы пожелать, чтобы коллеги на собственной шкуре прочувствовали всю прелесть беспринципной и утилитарной стратагемы.

И наконец. Ну, выиграло кучуковское "Динамо" у хилого "Слуцка" на своем поле. Но разве непонятно, что нельзя ничего приобрести, не утратив. А платить за такой футбол Кучука, поверьте, придется сторицей. На международной арене с ним точно делать нечего.

"Рух" без движения вверх

В своей предыдущей футбольной колонке я уже обращал внимание на то, кто в составах БАТЭ и "Шахтера" отличился голами в матчах третьего тура. "Феерили" исключительно легионеры: узбек Умаров и гамбиец Дардо Дембо стали авторами дублей, хорват Филипович, словак Сзоке и македонец Ахмеди отличились по разу.

Минское "Динамо" с успехом ивуарийца По оказалось в том же тренде. Таким образом, если взять список фаворитов чемпионата-2021, то исключением из общего правила стал "Рух". Но только потому, что клуб из Бреста вовсе не разродился голами в домашней баталии с "Энергетиком"-БГУ. Вариант костяшки домино "пусто-пусто".

Учитывая сколь амбициозен нынче "Рух", который после непонятного расставания с наставником Александром Седневым доверили Кириллу Альшевскому, три ничьи на старте – это провал. Отставание от того же лидирующего "Шахтера", выигравшего три поединка, уже шесть баллов.

Так что брестские ранневесенние опыты Альшевского ничуть не лучше прошлогодних в Борисове, где этот наставник потерял работу за пару месяцев до финиша сезона. А ведь и состав "Руха" богат на игроков национальной сборной Беларуси. Тут тебе Юзепчук и Павлюченко, Савицкий и Лаптев, да и о Печенине с Шевченко забывать нельзя. Это еще один кусочек мозаики к "бельгийскому позору".

Впрочем, парадокс: я пока не буду так уж нагнетать критику в адрес Альшевского. Все потому, что матч "Рух" – "Энергетик"-БГУ стал самым зрелищным в третьим туре, даже несмотря на отсутствие взятий ворот. В чем заслуга обеих команд, игравших пусть и небезошибочно, но именно игравших. В футбол.

Для белорусского чемпионата уже это замечательно. Особенно после полутора часов дремы на баталии кучуковского "Динамо".

*мнение автора может не совпадать с позицией редакции