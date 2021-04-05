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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Самый красивый гол года, возможно, был забит на выходных Красота спорта. Кажется, на выходных был забит лучший гол нынешнего футбольного сезона. В матче чемпионата Италии "Лацио" не без труда одолел "Специю", но больше...

Красота спорта. Кажется, на выходных был забит лучший гол нынешнего футбольного сезона. В матче чемпионата Италии "Лацио" не без труда одолел "Специю", но больше всего запомнился потрясающий мяч в исполнении Даниэле Верде. 24-летний итальянец технично пробил через себя и вонзил мяч прямо в девятку - вратарь просто не имел шансов на успех. Верде сравнял счет, но римляне все же дожали соперника и довели матч до победного результата. Но это тот случай, когда запомнят не счет на табло, а гол.