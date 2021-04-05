ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Самый красивый гол года, возможно, был забит на выходных

05.04.2021 20:45 — Новости Спорта | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Красота спорта. Кажется, на выходных был забит лучший гол нынешнего футбольного сезона. В матче чемпионата Италии "Лацио" не без труда одолел "Специю", но больше всего запомнился потрясающий мяч в исполнении Даниэле Верде. 24-летний итальянец технично пробил через себя и вонзил мяч прямо в девятку - вратарь просто не имел шансов на успех. Верде сравнял счет, но римляне все же дожали соперника и довели матч до победного результата. Но это тот случай, когда запомнят не счет на табло, а гол.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Красота спорта. Кажется, на выходных был забит лучший гол нынешнего футбольного сезона. В матче чемпионата Италии "Лацио" не без труда одолел "Специю", но больше...
 
Новости дня
Новости спорта
 
В чемпионате Беларуси по футболу среди команд Первой лиги будет 33 тура
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

04.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by