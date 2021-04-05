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В чемпионате Беларуси по футболу среди команд Первой лиги будет 33 тура
05.04.2021 20:45 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTТакое решение было принято сегодня в ходе заседания бюро исполкома Белорусской федерации футбола. В розыгрыше примут участие 12 команд, которые сыграют между собой в три круга. Жеребьевка чемпионата среди команд Первой лиги состоится в Доме футбола в среду 7 апреля.
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Такое решение было принято сегодня в ходе заседания бюро исполкома Белорусской федерации футбола. В розыгрыше примут участие 12 команд, которые сыграют между собой...
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