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Первые три тура чемпионата Беларуси по футболу состоялись, и уже вырисовываются лидеры Высшей лиги. Стопроцентный результат у cолигорского "Шахтера". Приятно, что в числе первых - представители Минского региона. В нашем спортивном обзоре обратим внимание как на футбол, так и на не менее интересные события прошлой недели (видео).