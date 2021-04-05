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Рубрика "Матчбол"
05.04.2021 20:45 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Первые три тура чемпионата Беларуси по футболу состоялись, и уже вырисовываются лидеры Высшей лиги. Стопроцентный результат у cолигорского "Шахтера". Приятно, что в числе первых - представители Минского региона. В нашем спортивном обзоре обратим внимание как на футбол, так и на не менее интересные события прошлой недели (видео).
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Первые три тура чемпионата Беларуси по футболу состоялись, и уже вырисовываются лидеры Высшей лиги. Стопроцентный результат у cолигорского "Шахтера". Приятно, что в...
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