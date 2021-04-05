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Мини-футбол. ЧЕ-2022. Сборная Беларуси сыграет с командой Израиля
06.04.2021 06:31 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTУже завтра за право участия в чемпионате Европы поборется сборная Беларуси по мини-футболу. Матч отборочного турнира чемпионата Европы 2022 года против команды Израиля состоится в минском Дворце спорта "Уручье" и стартует в 14:00. Билеты, кстати, в продаже. Поединок состоится со зрителями.
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Уже завтра за право участия в чемпионате Европы поборется сборная Беларуси по мини-футболу. Матч отборочного турнира чемпионата Европы 2022 года против команды...
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