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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мини-футбол. ЧЕ-2022. Сборная Беларуси сыграет с командой Израиля Уже завтра за право участия в чемпионате Европы поборется сборная Беларуси по мини-футболу. Матч отборочного турнира чемпионата Европы 2022 года против команды...

Уже завтра за право участия в чемпионате Европы поборется сборная Беларуси по мини-футболу. Матч отборочного турнира чемпионата Европы 2022 года против команды Израиля состоится в минском Дворце спорта "Уручье" и стартует в. Билеты, кстати, в продаже. Поединок состоится со зрителями.Прямую трансляцию будет вести. Напомним, наши парни в турнирной таблице пятой группы располагаются на 3-м месте. 3 балла в активе после 4 поединков. В финальную стадию выйдут 2 сильнейшие команды квартета.