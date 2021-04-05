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Мини-футбол. ЧЕ-2022. Сборная Беларуси сыграет с командой Израиля

06.04.2021 06:31 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Уже завтра за право участия в чемпионате Европы поборется сборная Беларуси по мини-футболу. Матч отборочного турнира чемпионата Европы 2022 года против команды Израиля состоится в минском Дворце спорта "Уручье" и стартует в 14:00. Билеты, кстати, в продаже. Поединок состоится со зрителями.
Прямую трансляцию будет вести телеканал "Беларусь 5". Напомним, наши парни в турнирной таблице пятой группы располагаются на 3-м месте. 3 балла в активе после 4 поединков. В финальную стадию выйдут 2 сильнейшие команды квартета.
 
 
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Уже завтра за право участия в чемпионате Европы поборется сборная Беларуси по мини-футболу. Матч отборочного турнира чемпионата Европы 2022 года против команды...
 
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