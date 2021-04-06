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Назначен и.о. главного тренера сборной Беларуси по футболу

06.04.2021 11:51 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 апр – Sputnik. Георгий Кондратьев будет руководить национальной командой Беларуси как минимум в ближайших товарищеских матчах против Азербайджана (02.06) и Сьерра-Леоне (07.06).

последует

 
Теги: Минск
 
 
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Михаила Мархеля, который подал в отставку после исторического разгрома от Бельгии, сменит Георгий Кондратьев.
 
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