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Назначен и.о. главного тренера сборной Беларуси по футболу
06.04.2021 11:51 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 апр – Sputnik. Георгий Кондратьев будет руководить национальной командой Беларуси как минимум в ближайших товарищеских матчах против Азербайджана (02.06) и Сьерра-Леоне (07.06).
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Михаила Мархеля, который подал в отставку после исторического разгрома от Бельгии, сменит Георгий Кондратьев.
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