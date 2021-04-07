Источник материала: Sputnik Беларусь

Колумнист Sputnik Руслан Васильев напоминает слова хита: "Люблю волчок, забаву детства, его вращенье – чародейство", и объясняет, как все увязывается с текущим моментом в "игре номер раз".

Кадровые рокировки

Итак, за минувшие понедельник и вторник в отечественном футболе случилось три новостных потрясения. Во-первых, состоялась отставка с поста главного тренера сборной Беларуси Михаила Мархеля, чья непотопляемость все-таки себя исчерпала. Позорное поражение в гостевом матче отборочного цикла чемпионата мира-2022 в Бельгии – 0:8 – подвело черту под экзерсисами самого странного и спорного наставника в истории национальной дружины.

Во-вторых, "свято место" долго не пустовало, как это всегда и бывает, если речь идет о "кресте на Голгофе". Впрочем, сие гипербола, тогда как футбольные факты таковы. После понедельничного расставания с Мархелем во вторник АБФФ объявила о том, что временно исполняющим обязанности рулевого сборной назначен Георгий Кондратьев. Тот самый, что вывел белорусскую "молодежку" в финальный олимпийский турнир Игр-2012 в Лондоне, а затем руководил и главной дружиной страны, впрочем, недолго и неудачно.

Со времен Кондратьева – великого нападающего чемпионского состава минского "Динамо", оставившего яркий след в московском "Локомотиве", одесском "Черноморце" и сборной СССР, белорусами успели порулить три наставника – Александр Хацкевича, Игорь Криушенко и Михаил Мархель. Пикантность ситуации добавляет тот нюанс, что Георгий Петрович входил в штаб Михаила Михайловича в качестве ассистента, а значит, тоже приложил свои "знания и профессиональные умения" к позорной экзекуции в Бельгии. Формально так оно и есть, хотя кто знает, как распределялись обязанности в штабе МММ. Похоже, Кондратьев в основном просматривал соперников.

Наконец, в-третьих, чтобы ни у кого не возникло даже минимальной иллюзии на счет Виктора Ганчаренко и его перспективы возглавить белорусскую сборную, этот недавно расставшийся с московским ЦСКА наставник провел стремительные переговоры с боссами "Краснодара" и взошел на капитанский мостик "быков". Теперь обо всем по порядку.

Без слез

Именно так прошло расставание с Михаилом Мархелем. Впрочем, плакать было недосуг. Наставник сделал свое заявление (констатировал, что после 0:8 в Левене ему все-таки не с руки тренировать сборную), а федерация – свое. Причем очень нежное по отношению к самолюбию МММ. Дескать, не только наставник виноват в позоре. Рыльце игроков тоже в пушку.

И ладно. Главное, что Мархель потерял пост. Это само по себе победа отечественного футбола. Ибо, как писал болельщик Зигмунд Фрейд: "Признание проблемы – половина успеха в ее разрешении".

В принципе, я за последние семь месяцев столь усердствовал в критических выпадах в адрес Мархеля, что добавить новые оценочные суждения очень даже затруднительно. Однако эмоции еще бурлят, поэтому "комплименты" нашлись! Слабейший, грустнейший, ибо наиболее беспомощный, Михаил Михайлович надолго останется пугалом для болельщиков, которых теперь можно стращать таким образом: "Будете ворчать – вернем Мархеля!" Жуткая угроза.

Как писал болельщик Марк Твен: "Бывает, что у человека нет дурных привычек, но зато есть нечто худшее". И еще. Неправильно утверждать, что Мархель-де подал в отставку после публичной порки в Бельгии. С 0:8 прошло пять дней, и только на шестой случилось то, что должно было случиться немедленно после финального свистка в Левене. Так что не считаю версию о "помощи в принятии верного решения" абсурдной. Скорее наоборот.

Кондратьев – временщик?

Очень может быть. В принципе, такое назначение – верный ход АБФФ, который я полностью поддерживаю. Действительно, торопиться с поиском и утверждением полноценного сменщика Мархелю нет никаких причин. Следующие поединки отборочного цикла чемпионата мира-2022 запланированы только на сентябрь, а до осени воды утечет много – океан, а может, даже два. Что же касается июньских "товарняков" с Азербайджаном и Сьерра-Леоне, то белорусская сборная в излюбленном режиме перманентного эксперимента проведет их с Петровичем. Ничего не потеряем при минимальном шансе что-то найти.

Рядовая, к слову, практика. Возьмем, например, опыт сборной Грузии, что для нас не чужая после того, как кавказцы лишили нас мечтаний на предмет стать участниками финальной части чемпионата Европы. Так вот, после того, как словак Владимир Вайсс проиграл решающую битву македонцам, он немедленно подал в отставку. Грузины ее, разумеется, приняли, доверив сборную Ревазу Сванадзе, при котором случился один спарринг. А за эти месяцы удалось договориться с французом Вилли Саньолем.

По моему мнению, аналогичную стратегию выбрали в АБФФ, и пока в этом нет ничего дурного. Повторю: пауза лишней не будет. Возможно, удастся отыскать деньги на кого-нибудь иностранного специалиста без излишней фанаберии.

Кроме того, существует и вторая возможность. Это сейчас те же Ганчаренко и Седнев заняты в России и Казахстане. Но кто знает, что в их карьерах произойдет к лету? Вот потеряют работу, останутся не у дел, заскучают. Тут и пост в белорусской сборной покажется не лишенным привлекательности.

Или еще – вариант совмещения. Если не Ганчаренко, что маловероятно и войдет в противоречие с интересами "Краснодара", так того же Леонида Кучука. Да-да! Я, постоянно наезжающий на прагматично-аскетичную футбольную философию этого наставника как рулевого минского "Динамо", вполне приемлю ее в национальной дружине. Возможно, при современном кадровом голоде на креатив и подлинное мастерство схематичный, зонный метод Кучука – единственно возможный способ хотя бы не позориться на международной арене.

Более того, есть железная уверенность, что при Леониде Станиславовиче ни о каком позоре в Бельгии речь бы не велась. Расставить игроков, объяснив им, кто, куда и когда должен смещаться, он бы точно сумел.

А вот в то, что Кондратьев из "временного" станет постоянным тренером сборной, почти не верю. Однако если сыск нового рулевого превратится в поиск черной кошки в черной комнате при полной уверенности в ее отсутствии, то… Как минимум будет о чем написать пару авторских колонок!

Из огня да в полымя

Ганчаренко, безусловно, удивил своей прыткостью. Все полагали, что после нервных и неоднозначных сезонов в московском ЦСКА белорусский специалист, как минимум, возьмет время для переосмысления своих армейских практик. Все-таки уж очень он выглядел задерганным, возбужденным, а порой опустошенным.

Однако Виктор Михайлович отказался от покоя – чай, не булгаковский мастер, найдя мотивацию и здоровье на попытку немедленного реванша. Благо "Краснодар" – это значимая величина в российской премьер-лиге, пусть даже "быки" нынче только десятые в турнирной таблице премьер-лиги. Кстати, шансы обойти тот же ЦСКА у Ганчаренко есть: отставание в девять очков за шесть туров до финиша еще реально ликвидировать.

По крайней мере, в Краснодаре в белорусского тренера верят. Свою карьеру в России он, напомню, начинал именно в славном южном граде, правда, у руля "Кубани". Но теперь там гремит "Краснодар"! Команда, действительно имеющая все для успехов: прекрасного попечителя, шикарный стадион, боевой состав, преданных болельщиков. "Быки" за последние годы хоть и не добились громких побед, но держали топ-уровень, порой лучше всех российских клубов выступая в Лиге чемпионов.

Другое дело, что, скорее всего, прежний "Краснодар" условно умер, как это произошло в Англии с самим "Ливерпулем" Юргена Клоппа. То есть еще вчера великая команда рассыпалась, ибо игроки пресытились победами, понизили требования к себе и в принципе утратили мотивацию. Так что Ганчаренко предстоит строить новый коллектив. Хватит ли у него на это сил и выдержки – будем узнавать.

Пока же кто-то сулит белорусскому тренеру грандиозные свершения, но другие пророчат вселенский провал. Тем интереснее будет узнавать, как все сложится у Ганчаренко в "Краснодаре". Про летний вариант со сборной тоже не забываем, однако.