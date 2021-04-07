ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

"Шахтер" и БАТЭ - полуфиналисты Кубка Беларуси

08.04.2021 06:31 — Новости Спорта | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Солигорский "Шахтер", несмотря на поражение в ответном четвертьфинальном поединке с "Неманом" - 1:2, все же прошел в полуфинал турнира благодаря победе в первом матче со счетом 3:0. В другом поединке БАТЭ так же, как и в первом матче,  был сильнее "Витебска", на сей раз счет 3:2. Борисовчане идут дальше. 

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Солигорский "Шахтер", несмотря на поражение в ответном четвертьфинальном поединке с "Неманом" - 1:2, все же прошел в полуфинал турнира благодаря победе в первом матче...
 
Новости дня
Новости спорта
 
Егор Герасимов проиграл в 1/8 финала турнира в Кальяри
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

07.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by