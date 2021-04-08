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Солигорский "Шахтер" сразится с "Ислочью" в 1/2 финала Кубка Беларуси по футболу

08.04.2021 18:43 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Кубок Минска и Минской области - так можно переименовать Кубок Беларуси, глядя на жеребьевку полуфиналов. Обладатель Суперкубка Беларуси - 2021  и лидер нынешнего чемпионата солигорский "Шахтер" сразится с "Ислочью", а действующий обладатель трофея БАТЭ поспорит с жодинским "Торпедо". Первые поединки пройдут 21 апреля, ответные матчи намечены на 5 мая.
 
Теги: Минск
 
 
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Кубок Минска и Минской области - так можно переименовать Кубок Беларуси, глядя на жеребьевку полуфиналов. Обладатель Суперкубка Беларуси - 2021  и лидер нынешнего...
 
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