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Два белорусских специалиста вошли в тренерский штаб ФК "Краснодар"
08.04.2021 22:47 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTСоотечественники белорусского специалиста Виктора Гончаренко Александр Ермакович и Руслан Зубик усилили тренерский штат "Краснодара". Александр ассистировал новому главному тренеру «быков» в БАТЭ и московском ЦСКА, а Руслан Зубик работал под его руководством сразу в нескольких футбольных клубах.
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Соотечественники белорусского специалиста Виктора Гончаренко Александр Ермакович и Руслан Зубик усилили тренерский штат "Краснодара". Александр ассистировал...
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