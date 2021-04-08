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Завтра на чемпионате Европы разыграют медали женщины в весовой категории до 81 кг

09.04.2021 08:33 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Последние новости с чемпионата Европы по тяжелой атлетике, который продолжается в столице России. Сегодня все внимание белорусских поклонников этого вида спорта было приковано к выступлению женщин в весовой категории до 76 кг, где на помост вышли Дарья Наумова и Рина Литошик. Наумова в упражнении рывок взяла вес в 108 кг. Это четвертый результат. В упражнении толчок Дарье удалось вытолкнуть 132 кг, и это малая бронза. В сумме двоеборья Наумова остановилась в шаге от пьедестала. Рина Литошик в итоге заняла 6 место.

Завтра на чемпионате Европы разыграют медали женщины в весовой категории до 81 кг. Здесь нашу страну представят Диана Минкова и Дина Сазановец. У мужчин в весовой категории до 96 кг выступит Петр Асаенок.

 
 
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Последние новости с чемпионата Европы по тяжелой атлетике, который продолжается в столице России. Сегодня все внимание белорусских поклонников этого вида спорта...
 
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