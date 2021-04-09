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Белорусский хоккеист продолжает феерить в НХЛ – видео

09.04.2021 09:45 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 апр – Sputnik. Шарангович отдал две результативные передачи и еще одну шайбу забросил сам, его "Нью-Джерси" победил "Баффало" со счетом 6:3.

Белорус ассистировал партнерам, когда его команда забрасывала третью и шестую шайбы, сам он записал в свой актив пятую шайбу "Нью-Джерси". Таким образом, Шарангович повторил достижение Михаила Грабовского, который последним из белорусов набирал не меньше трех результативных баллов в НХЛ. Произошло это 1 ноября 2013, когда Грабовский отдал три голевые передачи партнерам в матче "Айлендерс" против "Филадельфии".

Впрочем, у 22-летнего Шаранговича все впереди, ведь Грабовский в регулярных чемпионатах НХЛ сыграл 534 матча, в которых набрал 296 (125+171) очков.

У Шаранговича в дебютном сезоне НХЛ уже 16 очков (9 шайб + 7 передач) в 36 матчах. До отъезда за океан он выступал в КХЛ в составе минского "Динамо". И в 34 матчах набрал 25 очков: забросил 17 шайб и отдал 8 результативных передач.

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Теги: Минск
 
 
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Егор Шарангович отметился тремя результативными баллами в очередном поединке регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
 
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