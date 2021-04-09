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Егор Шарангович набрал три результативных балла в игре против "Баффало"

09.04.2021 14:39 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Шайба и две результативные передачи Егора Шаранговича помогли "Нью-Джерси" на выезде обыграть "Баффало" - 6:3 - в матче регулярного сезона НХЛ. Белорусский форвард провел на льду 19 минут и 12 секунд и заработал коэффициент полезного действия "плюс три". На счету Шаранговича 16 очков в 36 встречах в сильнейшей хоккейной лиге мира - 9 точных бросков и 7 ассистенстких баллов.
 
 
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Шайба и две результативные передачи Егора Шаранговича помогли "Нью-Джерси" на выезде обыграть "Баффало" - 6:3 - в матче регулярного сезона НХЛ. Белорусский форвард...
 
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