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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Егор Шарангович набрал три результативных балла в игре против "Баффало" Шайба и две результативные передачи Егора Шаранговича помогли "Нью-Джерси" на выезде обыграть "Баффало" - 6:3 - в матче регулярного сезона НХЛ. Белорусский форвард...

Шайба и две результативные передачи Егора Шаранговича помогли "Нью-Джерси" на выезде обыграть "Баффало" - 6:3 - в матче регулярного сезона НХЛ. Белорусский форвард провел на льду 19 минут и 12 секунд и заработал коэффициент полезного действия "плюс три". На счету Шаранговича 16 очков в 36 встречах в сильнейшей хоккейной лиге мира - 9 точных бросков и 7 ассистенстких баллов.