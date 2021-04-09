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"Мешков Брест" впервые в истории пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов по гандболу
09.04.2021 14:39 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTЭта победа выведет команду на новый уровень. Именно так главный тренер "Мешков Брест" Рауль Алонсо прокомментировал выход в четвертьфинал Лиги чемпионов впервые в истории клуба. Накануне в ответном матче с "Мотором" белорусы были сильнее - 30:23.
В четвертьфинале брестчане сыграют с "Барселоной".
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Эта победа выведет команду на новый уровень. Именно так главный тренер "Мешков Брест" Рауль Алонсо прокомментировал выход в четвертьфинал Лиги чемпионов впервые в...
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