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Бей в кость: определены победители чемпионата Беларуси по кикбоксингу

09.04.2021 15:51 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 апр – Sputnik. Определены победители чемпионата Беларуси по кикбоксингу в 13 весовых категориях, сообщает Sputnik.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Недавно спортивный комплекс "Стайки" принял международный турнир по муай-тай, куда приезжали более 300 атлетов из России, Беларуси, Литвы и Латвии. Теперь на двух рингах спорткомплекса сильнейших определили белорусские кикбоксеры.

У девушек на высшую ступень пьедестала почета поднимались Карина Чаплинская (52 килограмма), Полина Субатковская (56), Дарья Белькова (60), Дарья Иванькович (65), Мария Белуш (70) и Диана Емельянова (свыше 75).

Среди парней равных себе не знали Даниил Папович (54), Артем Винник (60), Алексей Вавренюк (67), Александр Лятос (71), Владислав Роголевич (75), Евгений Мягков (81) и Даниил Кез (86).

Всего участие в чемпионате и первенстве Беларуси по кикбоксингу приняли 194 атлета.

Как рассказал Sputnik первый заместитель председателя Белорусской федерации кикбоксинга и таиландского бокса Анатолий Симончик, несмотря на COVID-19, турнир с учетом всех эпидемических требований провести удалось.

Правда, он признался, что поддержки зрителей спортсменам не хватало, так как из-за ограничений поединки прошли при пустых трибунах.

Допущены к турниру все

Особо Симончик подчеркнул то, что к соревнованиям были допущены все спортсмены, которые подали необходимые документы.

"А то говорят, будто мы душим инакомыслящих. У нас все просто: есть спортсмен, он заявился, подал необходимые документы, прошел мандатную комиссию и вперед, выступай", – отметил зампред федерации.

 
Теги: Минск
 
 
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Соревнования в олимпийском спортивном комплексе "Стайки" стали одним из этапов отбора на предстоящие чемпионаты Европы и мира.
 
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