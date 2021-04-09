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Бей в кость: определены победители чемпионата Беларуси по кикбоксингу
09.04.2021 15:51 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 апр – Sputnik. Определены победители чемпионата Беларуси по кикбоксингу в 13 весовых категориях, сообщает Sputnik.
© Sputnik / Виктор Толочко
Недавно спортивный комплекс "Стайки" принял
У девушек на высшую ступень пьедестала почета поднимались Карина Чаплинская (52 килограмма), Полина Субатковская (56), Дарья Белькова (60), Дарья Иванькович (65), Мария Белуш (70) и Диана Емельянова (свыше 75).
Среди парней равных себе не знали Даниил Папович (54), Артем Винник (60), Алексей Вавренюк (67), Александр Лятос (71), Владислав Роголевич (75), Евгений Мягков (81) и Даниил Кез (86).
Всего участие в чемпионате и первенстве Беларуси по кикбоксингу приняли 194 атлета.
Как рассказал Sputnik первый заместитель председателя Белорусской федерации кикбоксинга и таиландского бокса Анатолий Симончик, несмотря на COVID-19, турнир с учетом всех эпидемических требований провести удалось.
Правда, он признался, что поддержки зрителей спортсменам не хватало, так как из-за ограничений поединки прошли при пустых трибунах.
Допущены к турниру все
Особо Симончик подчеркнул то, что к соревнованиям были допущены все спортсмены, которые подали необходимые документы.
"А то говорят, будто мы душим инакомыслящих. У нас все просто: есть спортсмен, он заявился, подал необходимые документы, прошел мандатную комиссию и вперед, выступай", – отметил зампред федерации.
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Соревнования в олимпийском спортивном комплексе "Стайки" стали одним из этапов отбора на предстоящие чемпионаты Европы и мира.
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