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Д.Шульга: Задача на юниорский чемпионат мира - повторить успех сборной предыдущего созыва
09.04.2021 20:45 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTЗадача на юниорский чемпионат мира по хоккею - повторить успех сборной предыдущего созыва. Об этом заявил главный тренер U-18 Дмитрий Шульга в эксклюзивном интервью Агентству теленовостей. Команда сейчас на завершающей стадии подготовки к планетарному первенству, что состоится в США. Белорусы на предварительной стадии форума сыграют в квинтете А.
Наши соперники по групповому раунду - латыши, канадцы, швейцарцы и действующие чемпионы мира шведыКстати, именно против "Трекрунор" парни Дмитрия Шульги выйдут на лед в стартовом матче турнира.
Юниорский чемпионат мира начнется 26 апреля, а завершится 6 мая. По итогам группового этапа в четвертьфинал выходят по четыре лучших команды из каждого квинтета.
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Задача на юниорский чемпионат мира по хоккею - повторить успех сборной предыдущего созыва. Об этом заявил главный тренер U-18 Дмитрий Шульга в эксклюзивном интервью...
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