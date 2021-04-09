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Д.Шульга: Задача на юниорский чемпионат мира - повторить успех сборной предыдущего созыва

09.04.2021 20:45 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Задача на юниорский чемпионат мира по хоккею - повторить успех сборной предыдущего созыва. Об этом заявил главный тренер U-18 Дмитрий Шульга в эксклюзивном интервью Агентству теленовостей. Команда сейчас на завершающей стадии подготовки к планетарному первенству, что состоится в США. Белорусы на предварительной стадии форума сыграют в квинтете А.

Наши соперники по групповому раунду - латыши, канадцы, швейцарцы и действующие чемпионы мира шведы

Кстати, именно против "Трекрунор" парни Дмитрия Шульги выйдут на лед в стартовом матче турнира. 
Юниорский чемпионат мира начнется 26 апреля, а завершится 6 мая. По итогам группового этапа в четвертьфинал выходят по четыре лучших команды из каждого квинтета.

 
Теги: Новости
 
 
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Задача на юниорский чемпионат мира по хоккею - повторить успех сборной предыдущего созыва. Об этом заявил главный тренер U-18 Дмитрий Шульга в эксклюзивном интервью...
 
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