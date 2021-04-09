|
Состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги Европы по футболу
09.04.2021 20:45 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTИтальянская "Рома" побеждает "Аякс" - 2:1. "Манчестер Юнайтед" сильнее "Гранады" - 2:0. "Вильярреал" минимально переигрывает загребское "Динамо". А лондонский "Арсенал" играет вничью с пражской "Славией". Таковы результаты первых матчей четвертьфинала Лиги Европы, которые состоялись накануне. Отметим, что в матче "Аякс" - "Рома" в составе амстердамцев Тадич не реализовал пенальти.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Итальянская "Рома" побеждает "Аякс" - 2:1. "Манчестер Юнайтед" сильнее "Гранады" - 2:0. "Вильярреал" минимально переигрывает загребское "Динамо". А лондонский "Арсенал"...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)