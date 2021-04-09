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Состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги Европы по футболу

09.04.2021 20:45 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Итальянская "Рома" побеждает "Аякс" - 2:1. "Манчестер Юнайтед" сильнее "Гранады" - 2:0. "Вильярреал" минимально переигрывает загребское "Динамо". А лондонский "Арсенал" играет вничью с пражской "Славией". Таковы результаты первых матчей четвертьфинала Лиги Европы, которые состоялись накануне. Отметим, что в матче "Аякс" - "Рома" в составе амстердамцев Тадич не реализовал пенальти.
 
 
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Итальянская "Рома" побеждает "Аякс" - 2:1. "Манчестер Юнайтед" сильнее "Гранады" - 2:0. "Вильярреал" минимально переигрывает загребское "Динамо". А лондонский "Арсенал"...
 
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