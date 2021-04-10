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Два поединка чемпионата Беларуси по футболу сегодня в эфире телеканала "Беларусь 5"

10.04.2021 14:37 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Возвращаемся к событиям футбольного чемпионата Беларуси, который возобновляется после паузы в игре национальных команд. В эфире "Беларусь 5" - два поединка. Сначала в 13:50 - трансляция встречи "Ислочи" и "Руха". А вечером в 19:50 смотрите динамовское дерби, где брестский коллектив примет минчан.
 
 
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Возвращаемся к событиям футбольного чемпионата Беларуси, который возобновляется после паузы в игре национальных команд. В эфире "Беларусь 5" - два поединка. Сначала...
 
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