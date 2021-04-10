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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Два поединка чемпионата Беларуси по футболу сегодня в эфире телеканала "Беларусь 5" Возвращаемся к событиям футбольного чемпионата Беларуси, который возобновляется после паузы в игре национальных команд. В эфире "Беларусь 5" - два поединка. Сначала...

Возвращаемся к событиям футбольного чемпионата Беларуси, который возобновляется после паузы в игре национальных команд. В эфире "Беларусь 5" - два поединка. Сначала в 13:50 - трансляция встречи "Ислочи" и "Руха". А вечером в 19:50 смотрите динамовское дерби, где брестский коллектив примет минчан.