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Два поединка чемпионата Беларуси по футболу сегодня в эфире телеканала "Беларусь 5"
10.04.2021 14:37 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTВозвращаемся к событиям футбольного чемпионата Беларуси, который возобновляется после паузы в игре национальных команд. В эфире "Беларусь 5" - два поединка. Сначала в 13:50 - трансляция встречи "Ислочи" и "Руха". А вечером в 19:50 смотрите динамовское дерби, где брестский коллектив примет минчан.
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Возвращаемся к событиям футбольного чемпионата Беларуси, который возобновляется после паузы в игре национальных команд. В эфире "Беларусь 5" - два поединка. Сначала...
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