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"Ак Барс" обыгрывает "Авангард" в полуфинале Кубка Гагарина
10.04.2021 14:37 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTВ полуфинале Кубка Гагарина казанский "Ак Барс" обыгрывает омский "Авангард" и сравнивает счет противостояния уже во второй раз – 2:2. Накануне на льду в Балашихе команда из столицы Татарстана добилась победы со счетом 2:1. Следующий матч состоится 11 апреля в Казани.
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В полуфинале Кубка Гагарина казанский "Ак Барс" обыгрывает омский "Авангард" и сравнивает счет противостояния уже во второй раз – 2:2. Накануне на льду в Балашихе...
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