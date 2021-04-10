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Хоккейная команда президента Беларуси в 12-й раз завоевала чемпионство

10.04.2021 14:39 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 апр – Sputnik. Хоккейная команда президента Беларуси Александра Лукашенко одержала победу во втором финальном матче Республиканских соревнований по хоккею среди любительских команд, сообщается на сайте Президентского спортивного клуба. 

© Photo : Пул Первого
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В субботу столичная "Олимпик Арена" принимала вторую игру финальной серии между командой Лукашенко и сборной Брестской области. Победу праздновала ледовая дружина главы государства со счетом 12:4 (0:2, 4:0, 8:2). При этом сам Александр Лукашенко отметился одной результативной передачей.

В составе команды президента голы на свой счет записали Михаил Грабовский (23-я минута матча, 47-я в большинстве и 56-я), Николай Лукашенко (24-я и 33-я), Ярослав Чуприс (36-я), Артем Каркоцкий (42-я в большинстве и 60-я), Константин Кольцов (45-я), Олег Антоненко (51-я), Павел Волчек (54-я), Артем Антоненко (60-я).

За брестчан сегодня забрасывали Виктор Шаритон (1-я, в меньшинстве), Александр Короткевич (18-я) и Георгий Дубицкий (53-я), Николай Васюкович (59-я).

Сборная Брестской области стала серебряным призером соревнований, тогда шайбы Александра и Николая Лукашенко приблизили команду к очередному титулу. Кроме того, в прошлую субботу, 3 апреля, бронзовые медали любительского турнира завоевала команда Гродненской области.

Для хоккейной команды белорусского президента это 12-й чемпионский титул соревнований, по одному титулу - у хоккеистов Гомельской и Минской областей.

Для болельщиков матча были организованы конкурсы, а победители получили призы от организаторов. В том числе, хоккейное джерси с автографом Александра Лукашенко.

 
Теги: Минск
 
 
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Во втором поединке финальной серии хоккеисты президентской команды разгромили сборную Брестской области со счетом 12:4, сам Александр Лукашенко отметился одной...
 
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