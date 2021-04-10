ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На чемпионате Европы в Москве Андрей Орленок и Сергей Шаренков заняли 8 и 7 места соответственно

10.04.2021 16:39 — Новости Спорта | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В предпоследний день чемпионата Европы по тяжелой атлетике, который проходит в российской столице, белорусские штангисты в весовой категории до 102 килограммов Андрей Орленок и Сергей Шаренков заняли 8 и 7 места соответственно. Суммарно у наших тяжелоатлетов 4 медали. У мужчин - одна малая бронза в категории 61 кг, ее завоевал Геннадий Лаптев, и два серебра у Петра Асаенка - 96 кг. У женщин малую бронзу в категории 76 кг взяла Дарья Наумова. Еще один комплект сегодня разыграют мужчины в весовой категории до 109 килограммов. Эти соревнования "Беларусь 5" покажет в прямом эфире. Начало трансляции в 17:00.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В предпоследний день чемпионата Европы по тяжелой атлетике, который проходит в российской столице, белорусские штангисты в весовой категории до 102 килограммов...
 
Новости дня
Новости спорта
 
Стали известны имена еще пятерых хоккеистов сборной Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

09.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by