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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На чемпионате Европы в Москве Андрей Орленок и Сергей Шаренков заняли 8 и 7 места соответственно В предпоследний день чемпионата Европы по тяжелой атлетике, который проходит в российской столице, белорусские штангисты в весовой категории до 102 килограммов...

В предпоследний день чемпионата Европы по тяжелой атлетике, который проходит в российской столице, белорусские штангисты в весовой категории до 102 килограммов Андрей Орленок и Сергей Шаренков заняли 8 и 7 места соответственно. Суммарно у наших тяжелоатлетов 4 медали. У мужчин - одна малая бронза в категории 61 кг, ее завоевал Геннадий Лаптев, и два серебра у Петра Асаенка - 96 кг. У женщин малую бронзу в категории 76 кг взяла Дарья Наумова. Еще один комплект сегодня разыграют мужчины в весовой категории до 109 килограммов. Эти соревнования "Беларусь 5" покажет в прямом эфире. Начало трансляции в 17:00.