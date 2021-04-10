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Стали известны имена еще пятерых хоккеистов сборной Беларуси

10.04.2021 16:39 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

К национальной хоккейной команде присоединился форвард столичного "Динамо" Франсис Паре и 4 игрока из минской "Юности" - Сергей Дрозд, Станислав Лопачук, Михаил Стефанович и Евгений Оксентюк. На следующей неделе сборная Беларуси отправится в Будапешт, где запланированы 2 товарищеских матча. 16 апреля - против команды Австрии, а на следующий день - поединок с венграми. Чемпионат мира по хоккею - 2021 состоится в столице Латвии Риге с 21 мая по 6 июня.
 
 
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К национальной хоккейной команде присоединился форвард столичного "Динамо" Франсис Паре и 4 игрока из минской "Юности" - Сергей Дрозд, Станислав Лопачук, Михаил...
 
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