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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Стали известны имена еще пятерых хоккеистов сборной Беларуси К национальной хоккейной команде присоединился форвард столичного "Динамо" Франсис Паре и 4 игрока из минской "Юности" - Сергей Дрозд, Станислав Лопачук, Михаил...

К национальной хоккейной команде присоединился форвард столичного "Динамо" Франсис Паре и 4 игрока из минской "Юности" - Сергей Дрозд, Станислав Лопачук, Михаил Стефанович и Евгений Оксентюк. На следующей неделе сборная Беларуси отправится в Будапешт, где запланированы 2 товарищеских матча. 16 апреля - против команды Австрии, а на следующий день - поединок с венграми. Чемпионат мира по хоккею - 2021 состоится в столице Латвии Риге с 21 мая по 6 июня.