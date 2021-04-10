Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Егор Шарангович набирает очередное результативное очко Вслед за очковым хет-триком в игре с "Баффало" белорусский нападающий "Нью Джерси Дэвилз" Егор Шарангович продолжает набирать баллы и в следующей игре. Этой ночью...

Вслед за очковым хет-триком в игре с "Баффало" белорусский нападающий "Нью Джерси Дэвилз" Егор Шарангович продолжает набирать баллы и в следующей игре. Этой ночью наш хоккеист отдал результативную передачу в поединке против "Питтсбурга". Однако “пингвины” в итоге все равно победили 6:4. Белорус провел на льду 18 минут и 51 секунду. Нанес три броска в створ, выиграл вбрасывание и заработал показатель полезности минус один.